Tobiasz Musielak, żużlowiec Cellfast Wilków Krosno: Wilki są głodne i spragnione. W sezonie 2022 nikomu nie odpuścimy

Był to dobry sezon, zakończony bez kontuzji, a to jest najważniejsze. Ocenę pozostawiam innym.

Ostatni twój taniec sezonu odbył się na torze w Glasgow z plastronem reprezentacji Polski. Do szczęścia zabrało zwycięstwa?

Cieszę się, że wystąpiłem w tych zawodach i byłem częścią kadry. Rzeczywiście, generalnie ten rewanż nam nie wyszedł. Warunki były dosyć dobre, tor nie sprawiał problemu, choć wiemy, że warunki na Wyspach, to zupełnie inna bajka niż w Polsce. Brytyjczycy byli spasowani z torem, podczas gdy my musieliśmy dosyć długo dostrajać swoje motocykle do warunków brytyjskich. Pod koniec meczu było już widać, że tor nam w miarę odpowiada.