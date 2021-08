​Tour de Pologne pędzi na Podkarpacie i zostanie do środy. Niemiec zwycięzcą pierwszego etapu

Niemiec na mecie prześcignął Kolumbijczyka Alcaro Hodega i trzeciego Francuza Hugo Hofstetera. Na trasie pierwszego etapu były trzy premie, dwie z nich wygrał Polak Michał Paluta z reprezentacji Polski, dzięki czemu zgarnął koszulkę dla najlepszego „górala”. Paluta zabrał się z dwoma innymi zawodnikami do ucieczki, która w szczytowym momencie miała 6 minut przewagi, ale na 50 km przed metą została wchłonięta przez peleton.

Wtorkowy etap z Zamościa do Przemyśla liczy 201 km i nazywany jest etapem „Królewskim”. To zupełna nowość w Tour de Pologne w ostatnich latach, choć to nie pierwszy raz kiedy Przemyśl znalazł się na mapie wyścigu dookoła Polski.

1967 mieliśmy etapy z Ostrowca Świętokrzyskiego do Przemyśla i z Przemyśla do Sanoka, w 1975 z Hrubieszowa do Przemyśla i z Przemyśla do Leska. Ten obecny może trochę przypominać rok 1980. Wtedy kolarze ruszali z Tarnawatki, niedaleko Zamościa. Była to jednak nieco krótsza, bo mierząca 160 km trasa, którą wygrał Lechosław Michalak. Tamta edycja Tour de Pologne należała do Czesława Langa, który choć nie zanotował ani jednego etapowego zwycięstwa w klasyfikacji generalnej był najlepszy.