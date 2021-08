Tour de Pologne wjeżdża na Podkarpacie. We wtorek meta w Przemyślu, a w środę etap Sanok-Rzeszów. Będą utrudnienia drogowe Konrad Karaś

Łukasz Kaczanowski

Tegoroczny drugi etap największego wyścigu kolarskiego w Polsce zawita we wtorek do naszego województwa. Peleton 78. Tour de Pologne będzie miał do pokonania etap o długości 201 kilometrów z Zamościa do Przemyśla. Z kolei w środę kolarze pokonają trasę z Sanoka do Rzeszowa. Kierowcy powinni się przygotować na znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.