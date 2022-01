Tragedia w Jaśle w noc sylwestrową. 87-letnia kobieta wpadła do studni. Niestety, nie przeżyła

- Akcja reanimacyjna była prowadzona do czasu przybycia zespołu pogotowia ratunkowego. Niestety, podjęte czynności reanimacyjne nie przyniosły efektu - przekazał nam komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Do zdarzenia doszło w piątek na terenie prywatnej posesji przy ulicy Bławatnej w Jaśle. Około godziny 20 służby ratunkowe zostały zawiadomione o kobiecie, która wpadła do studni. Na miejsce zadysponowano patrol policji , zastęp Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z Jasła, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z Krosna oraz zespół pogotowia ratunkowego. Studnia była na tyle płytka, że przybyli na miejsce policjanci przy użyciu siły własnych mięśni wyciągnęli kobietę ze studni i rozpoczęli reanimację.

Funkcjonariusze wykonali na miejscu oględziny. Decyzją prokuratora ciało kobiety zostało zabezpieczone do dalszych badań. Policjanci prowadzą też dochodzenie pod kątem paragrafu 151 Kodeksu Karnego, który mówi „kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”