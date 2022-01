Tragedia w Niebylcu. Koń poturbował 66-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu

- Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna wyszedł z domu i poszedł do stajni, aby oporządzić konia. Kiedy po dłuższym czasie nie wracał, zaniepokojona córka poszła zobaczyć co dzieje się z ojcem. Zauważyła go leżącego w stajni. Rodzina przeniosła rannego mężczyznę i wezwała pogotowie ratunkowe. Po zaopatrzeniu medycznym, 66-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł