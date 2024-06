Tragiczny bilans motocyklistów igrających ze śmiercią. Szaleją na drodze jak na torze wyścigowym

W skali kraju dane są jeszcze bardziej przerażające. W 694 wypadkach z udziałem motocyklistów na polskich drogach w tym roku (do 23 maja) zginęło 76 osób, a 650 zostało rannych. Tylko w długi majowy weekend śmierć poniosło 7 motocyklistów.

Więcej niż przed rokiem

Wystarczy moment nieuwagi

Przy zawrotnych szybkościach, wystarczy moment nieuwagi, jeden najmniejszy błąd i nieszczęście gotowe. Dawcy organów – tak pogardliwie mówi się o szaleńcach na motocyklach. Apele, co przyznają policjanci z drogówki, niewiele skutkują. Wysokie mandaty, które przez uszczerbek w portfelu, miały przemówić do rozumu, też nie odstraszają.

- Jeżeli motocyklista jedzie z prędkością 150 km/h to o nieszczęście jest bardzo łatwo. Wystarczy, że wbiegnie na drogę kot czy pies. Często wpadają na samochody wyjeżdżające z drogi podporządkowanej, bo kierowca auta popatrzy w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i może nie zauważyć, że motocyklista, którego nie widział jest już przy nim. Przy tej prędkości są to sekundy

Dajcie się zauważyć!

Motocyklista na drodze jest mniej widoczny dla pozostałych kierowców. Omijając czy wyprzedzając inny pojazd z dużą prędkością naraża przede wszystkim siebie, gdyż inni uczestnicy ruchu mogą go nie widzieć. Sprawne i czyste światła, kamizelka odblaskowa poprawiają widoczność motocyklisty w dzień i w nocy. - Apelujemy do motocyklistów - dajcie się zauważyć! Kierowcom samochodów da to możliwość stopniowego oswojenia się z waszym powrotem na drogi – przypomina policja.