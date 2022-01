Tragiczny wypadek autokaru na A4 przy MOP-ie Kaszyce. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko kierowcy z Ukrainy

Ukrainiec Volodymyr K. został oskarżony przez przemyską prokuraturą o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. 49-latkowi grozi kara do 8 lat więzienia. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania Polski oraz dozór policji.

Wypadek na A4 w Kaszycach. Autokar spadł z nasypu do rowu

Do wypadku doszło 5 marca przed północą na autostradzie A4 tuż obok MOP-u Kaszyce w powiecie przemyskim. Autokarem podróżowali obywatele Ukrainy. Kierowca na pasie w kierunku Przemyśla zjechał z drogi, wjechał w bariery zabezpieczające, a następnie przełamując zabezpieczenia, zsunął się z nasypu do rowu. Pojazd przewrócił się na bok.

Autokarem podróżowało 57 osób, w tym dwóch kierowców. Na miejscu zginęło 5 osób: trzy kobiety w wieku 34, 54 i 60 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 28 i 52 lat. Szósta ofiara wypadku to 50-letni mężczyzna, który zmarł w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Pozostali pasażerowi trafili do szpitali w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku, Lubaczowie i Rudnej Małej. 18 osób, które nie odniosły żadnych obrażeń, zostało przetransportowanych do bursy szkolnej w Jarosławiu.