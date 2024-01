Trasy nordic walking w woj. podkarpackim. Gdzie warto iść w weekend 27 - 28 stycznia. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. podkarpackim warto uprawiać w wielu miejscach. Ale zachęcamy do wybrania szlaków, które zostały sprawdzone przez innych mieszkańców. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 atrakcyjne ścieżki nordic walking w woj. podkarpackim. Na każdy weekend proponujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, co przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. podkarpackim

Które ścieżki nordic walking w woj. podkarpackim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo mamy dla Was 3 uczęszczane trasy nordic walking w woj. podkarpackim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 stycznia w woj. podkarpackim ma być od 2°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 60% do 92%. W niedzielę 28 stycznia w woj. podkarpackim ma być od 0°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 9% do 32%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: SANDOMIERZ - SPACER HISTORYCZNY Początek trasy: Tarnobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,55 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 140 m

Suma zejść: 139 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Sandomierz Spacer Historyczny po Sandomierzu to wyjątkowa podróż przez epoki. Twoim przewodnikiem będą perły polskiej architektury od średniowiecza po współczesność. Historię królewskiego miasta opowiedzą Ci między innymi Brama Opatowska wraz z pozostałościami po średniowiecznych murach, gotycki Dom Długosza, Kamienica Oleśnickich, pamiętająca podpisanie tzw. ugody sandomierskiej w 1570 roku, oraz XVIII-wieczny budynek dawnej synagogi. Z pewnością zachwycą Cię także bogato dekorowane świątynie i zbiory Muzeum Okręgowego na zamku – wśród nich unikatowy zestaw XII-wiecznych figur szachowych wykonanych z poroża jelenia. Intrygującą podróż w głąb Sandomierza odbędziesz dzięki Podziemnej Trasie Turystycznej, zwiedzając system kilkukondygnacyjnych komór, ciągnących się pod Starym Miastem.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szczawiczne - Rakowiec - Bradowiec Początek trasy: Dukla

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,32 km

Czas trwania marszu: 53 min.

Przewyższenia: 271 m

Suma podejść: 279 m

Suma zejść: 274 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca tę trasę

Krótka, ale wymagająca trasa, bardzo rzadko uczęszczanymi drogami i szlakami.

Można ją pokonać trekkingowo, biegowo bądź na rowerze. Zaczynamy z Krynicy Dolnej, a dokładnie Szczawicznego. Przechodzimy przez tory kolejowe i kierujemy się cały czas do góry. Trasa prowadzi głównie szlakami turystycznymi, ale nie jest to trasa tylko jednym szlakiem, bo łączy ze sobą fragmenty szlaku pieszego, rowerowego oraz szlaku do narciarstwa biegowego.

Trasa prowadzi tak, aby zrobić koło, ale można ją zmodyfikować na różne sposoby w zależności od potrzeb. Można wrócić szlakiem do Centrum Krynicy.

Całość trasy to prawie 300 m przewyższenia, szacowany czas, pokonując ją biegowo, to ok.1 godz.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przemasy na butach - Z Jaworzyny do Krynicy Początek trasy: Kołaczyce

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,89 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 523 m

Suma podejść: 286 m

Suma zejść: 808 m Przemas74 poleca tę trasę na marsz

Łatwa i przyjemna trasa prowadząca z Jaworzyny do centrum Krynicy.

Przez większość czasu prowadzi w dół więc nie trzeba się wspinać.

Praktycznie większość trasy przebiega przez las.

Startujemy ze szczytu Jaworzyny Krynickiej na który można wyjechać kolejką gondolową (można też oczywiście wyjść na nią piechotę - jednak wybraliśmy dzisiaj tą pierwszą opcję). Idziemy szlakiem czerwonym, aż do skrzyżowania z niebieskim - na który skręcamy (w prawo). Po dłuższym marszu docieramy do szlaku żółtego. Tym razem skręcamy na niego dla odmiany znów w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu szlaków wchodzimy na szlak zielony ( w lewo) i idziemy nim aż do Krynicy.

Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Beskid Niski, Bieszczady czy Roztocze? Przemierzamy woj. podkarpackie

Beskid Niski, Bieszczady, Dolina Sanu i Wisły, Roztocze… w Podkarpackiem do odkrycia jest tak wiele, że trasy spacerowe można by przemierzać bez końca i wciąż mijać zupełnie nowe miejsca. Jeśli niestraszne wam spacery po górach, gorąco polecamy Bukowe Berdo, słynące ze swej niezwykłej urody. Ogrom atrakcji oferuje również przepiękny Rzeszów, jedno z najbardziej nietuzinkowych miast Polski. Turystom zżytym z miejskim klimatem spodoba się również urokliwy Sanok – miejsce urodzenia artysty Zdzisława Beksińskiego, obfitujące w zabytki i ciekawe muzea. Koniecznie sprawdź Bukowe Berdo.