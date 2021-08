Trener Stali Mielec po meczu z Górnikem Zabrze: Najlepsza w tym meczu była atmosfera na trybunach

- Tu nie ma co oceniać. Chciałbym przeprosić kibiców Stali Mielec za ten mecz, bo oglądając go z boku, to najlepsza była atmosfera na trybunach stworzona przez kibiców Stali i Górnika - mówi Majewski. - Gratuluję wygranej rywalowi, bo zasłużył na nią.

- My nie stworzyliśmy żadnej sytuacji i o ile nasza gra defensywna, do pewnego momentu wyglądała dobrze, to gra do przodu była totalną katastrofą - dodaje trener Stali. - Widziałem wiele spotkań w swoim życiu, w wielu grałem, natomiast nie spodziewałem się, że nasi piłkarze wyjdą do meczu tak sparaliżowani. Nie mogliśmy wymienić dwóch, trzech podań i to jest przyczyna naszej porażki. Dla mnie każdy mecz jest weryfikacją, coraz lepiej poznaję zawodników i wiem już, na czym stoję. Górnik grał pod presją w tym spotkaniu i chcieliśmy to wykorzystać, ale grając w ten sposób, sami nałożyliśmy na siebie presję. Teraz gramy z Wisłą Kraków, trzeba wyciągnąć wnioski i powalczyć o punkty.