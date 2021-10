Trenerzy Grzegorz Opaliński i Dariusz Majcher po meczu Korona Rzeszów - Sokół Sieniawa [OPINIE]

- Myślę, że mimo porażki gra naszego zespołu mogła się podobać kibicom, podobała się mi, bo te założenia, o których mówiliśmy przed meczem, były realizowane - mówi Dariusz Majcher. - Ta nasza filozofia, czyli gra piłką, a nie kopanina, była widoczna na boisku. I fajnie to wyglądało do momentu otrzymania przez naszego zawodnika czerwonej kartki. Potem pojawiły się trudności z utrzymaniem tej dyspozycji piłkarskiej, bo nas było jednego mniej na boisku. Fajnie, że zmiennicy, którzy wchodzili, pokazali jakość. Pokazali, że warto na nich stawiać. I choć mecz jest przegrany, my mamy potwierdzenie, że to, co robimy, sprawdza się i są tego efekty. Jeszcze gdyby finalizacja akcji, ta pewność siebie była większa, to nawet grając w przewadze, rywal miałby problem z utrzymaniem nawet remisu. Gdybyśmy mieli pełny skład, to ta bramka na początku meczu byłaby, zresztą była podrażnieniem naszych piłkarskich ambicji. Starali się wyrównać, niestety poprzeczka, dobra interwencja Pawła Pawlusa i gola nie ma. Nasze braki kadrowe, to efekt meczu ze Stalową Wolą. Dostaliśmy tam srogą lekcję futbolu, ale nie tyle, co futbolu, co zapasów, bo trzech naszych zawodników opuszczało boisko na noszach, jeden w szpitalu wylądował, drugi ma cztery szwy. Drażniło to chłopaków i mnie, bo taka gra zabija naszą piłkę.