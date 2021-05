Trio reprezentantek Polski z Developresu Rzeszów szykuje się do Siatkarskiej Ligi Narodów Łukasz Pado, developres.rzeszow.pl

25 maja we włoskim Rimini rozpocznie się tegoroczna edycja Siatkarskiej Ligi Narodów. Obecnie w Szczyrku przygotowuje się do niej reprezentacja Polski. Na zgrupowaniu jest m.in. trzy siatkarki Developresu Rzeszów: Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Marta Krajewska i Aleksandra Rasińska. Szanse na wyjazd do Włoch mają też Anna Stencel oraz reprezentantka Kanady Kiera Van Ryk i Serbka Jelena Blagojević.