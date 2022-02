Troje nielegalnych imigrantów z Iraku zatrzymanych w okolicach Przemyśla

Do nielegalnego przekroczenia granicy z Ukrainy do Polski doszło w nocy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Huwnikach.

- Mundurowi wyposażeni w kamery termowizyjne zauważyli trzy osoby przekraczające granicę w miejscu niedozwolonym. Natychmiast przystąpiono do legitymowania. Zatrzymani to obywatele Iraku, dwóch mężczyzn oraz kobieta w wieku od 23 do 25 lat. Dwie osoby miały przy sobie irackie dokumenty - informuje por. SG Piotr Zakielarz z referatu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.