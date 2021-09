Trwa InternetBeta 2021. Przez trzy dni kampus uczelni w Kielnarowej gościć będzie kilkaset osób [WIDEO]

Przede wszystkim zmierzenie się z tym, czy ona będzie mogła odbyć się stacjonarnie (w poprzednim roku odbyła się online – red.). Bo jednak wydarzenie online to nie to samo, to nie te wartości, które przyświecają InternetBeta. I ta niepewność, związana z tym, czy się nam uda, była takim największym stresem. Ten stresor znikł w momencie, gdy dzisiaj powiedziałem “Zaczynajmy!”

Jakie tematy będą poruszane na konferencji? Czy jest jakiś temat przewodni?

Tematu przewodniego, jak to zwykle bywa na InternetBeta, nie ma. To jest mix prelekcji. Ja lubię mówić o tym właśnie, że InternetBeta to jest taki internetowo-polski TEDx, czyli konferencja, która ma przede wszystkim inspirować. I to się dzieje. Rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, o automatyzacji. Rozmawialiśmy o emocjonalnym poznawaniu świata i tym, czy nad naszymi wyborami mamy kontrolę czy nie, czy jest to kwestia głębszych rzeczy. A będziemy jeszcze rozmawiać o zrównoważonym rozwoju i o transformacji cyfrowej.