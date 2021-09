Trwa nabór do rzeszowskiej Dziewczęcej Orkiestry Dętej. Zajęcia są bezpłatne Urszula Sobol

Nabór do orkiestry potrwa do 15 września Archiuwm FB Dziewczęca Orkiestra Dęta Rzeszów

Dziewczęta w wieku od 11 do 16 lat mogą już dzisiaj zapisać się do rzeszowskiej Dziewczęcej Orkiestry Dętej. Nabór potrwa do 15 września.