Trwa operacja „Podręczniki” w rzeszowskich szkołach podstawowych i księgarniach [ZDJĘCIA]

Rodzice dzieci ze szkół podstawowych nie muszą się i w tym roku szkolnym martwić zakupem podręczników. Dostaną je za darmo, po rozpoczęciu roku szkolnego, z wyjątkiem podręczników do religii i dodatkowego języka obcego. Zamówieniami książek zajmują się dyrektorzy szkół.

Jak duży jest to wysiłek organizacyjny, wyjaśnia dyr. SP 18 w Rzeszowie Grażyna Lachcik. Do szkoły tej uczęszcza aż 1000 dzieci.

– Nad wyborem podręczników, ćwiczeń i materiałów dydaktycznych zaczynamy pracować już przed końcem poprzedniego roku szkolnego w zespołach bibliotekarze-nauczyciele-główny księgowy. Po uwzględnieniu podręczników, które przechodzą z jednego roku na drugi, i dokonaniu merytorycznego wyboru podręczników na nowy rok, ile możemy na nie przeznaczyć pieniądze z dotacji ministerialnej, wysyłamy zamówienie do wydawnictwa. Po zakontraktowaniu podręczników i ustaleniu ostatecznej ceny, przyjeżdżają do nas podczas wakacji kurierzy z paczkami. Jest ich tyle, że rozpakowują je nie tylko bibliotekarze, ale i nauczyciele i chętne dzieci. Muszą oni otworzyć paczki, posegregować książki, opieczętować podręczniki, nakleić na nie kody kreskowe i wprowadzić czytnikiem do systemu bibliotecznego MOLOptivum. Każdy podręcznik, który zostaje wypożyczony, musi zostać przypisany do konkretnego ucznia. Jest to ogrom pracy, która powinna być wykonana przed rozpoczęciem roku szkolnego - opisuje.