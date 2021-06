Trwają już ostatnie przygotowania do XVIII edycji Memoriału Huberta Wagnera. W krakowskiej TAURON Arenie nie zabraknie kibiców z Podkarpacia

Na taką wiadomość czekali wszyscy kibice polskiej siatkówki: od 9 do 11 lipca w TAURON Arenie Kraków rozegrana zostanie XVIII edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Szykujący się do walki o medale w Tokio polscy mistrzowie świata zaprezentują się polskim fanom, a najlepsi kibice świata po raz pierwszy od wielu miesięcy będą mogli uczestniczyć na żywo w meczu reprezentacji Polski! Zapewne, bo to już tradycja, na widowni w Krakowie nie zabraknie fanów siatkówki z Podkarpacia.

Trwają już ostatnie przygotowania do XVIII edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Odbędzie się on w terminie 9-11 lipca 2021 roku, oczywiście w Krakowie, który po raz kolejny jest miastem-gospodarzem tego wyjątkowego turnieju. Memoriał jest generalnym sprawdzianem biało-czerwonych przed turniejem siatkarskim na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polacy swój pierwszy mecz w Japonii rozegrają już 24 lipca.

– Jesteśmy podekscytowani, że wreszcie będziemy mogli się spotkać z naszymi mistrzami świata i naszymi ukochanymi kibicami – podkreśla Cezary Mróz, wiceprezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera. – Do TAURON Areny będzie mogło wejść tylu kibiców, na ile pozwolą nam ogólnokrajowe regulacje, w tym momencie liczymy że będzie to minimum połowa miejsc w tej nowoczesnej hali. Zapewnimy pełne bezpieczeństwo a jednocześnie damy naszym fanom okazję do zobaczenia na żywo biało-czerwonych i wsparcia ich tuż przed turniejem marzeń na igrzyskach.

Informacja o udziale kibiców w Memoriale niezwykle ucieszyła także przedstawicieli Miasta Gospodarza – Krakowa, który do tej pory już pięciokrotnie gościł najlepszy towarzyski turniej siatkarski na świecie. – To znakomita wiadomość, że już po raz szósty zawitają do nas na Memoriał najlepsi, siatkarscy kibice świata – mówi Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z ramienia Gminy Miejskiej Kraków odpowiadającego za współorganizację turnieju w stolicy Małopolski. – Mieszkańcy i goście będą mieli tak wyczekiwaną okazję podziwiać na żywo mistrzów świata. Wierzę, że doping podczas bezpośredniego testu przed igrzyskami olimpijskimi doda skrzydeł naszym siatkarzom w Tokio i wizyta w TAURON Arenie Kraków tuż przed wielkim wyzwaniem tradycyjnie już przyniesie im szczęście, podobnie jak to miało miejsce w 2014 i 2018 roku. Memoriał to nie jedyne wielkie wydarzenie siatkarskie, które czaka nas w tym roku w naszym mieście. W sierpniu będziemy gospodarzem Grand Prix PLS, a we wrześniu w TAURON Arenie Kraków odbędzie się piętnaście meczów fazy grupowej CEV Mistrzostw Europy Mężczyzn 2021 i ponownie zagra u nas reprezentacja Polski. Serdecznie zapraszam do naszego siatkarskiego Krakowa – dodaje.

W XVIII Memoriale zagrają reprezentacje Polski, Tunezji (aktualny mistrz Afryki powalczy w Tokio w grupie B), Norwegii oraz Egiptu. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie. Ceny wejściówek na najlepszy towarzyski turniej siatkarski świata zaczynają się już od 19 złotych! Dystrybucją wejściówek zajmie się firma Eventim, a wszystkie niezbędne informacje podamy w najbliższych dniach.

– Bardzo się cieszę, że wraca siatkówka niemal „bez ograniczeń”. To bardzo ważne, że widowiska sportowe wreszcie mogą się odbywać z udziałem publiczności, tak cudownych siatkarskich fanów. Tęskniliśmy za sobą z wzajemnością. Cieszę się, że ten powrót do normalności ma miejsce w zawsze serdecznym dla nas Krakowie. Dla naszej reprezentacji

będzie to ostatni oficjalny sprawdzian dyspozycji przed igrzyskami olimpijskimi. To w Krakowie najprawdopodobniej ukształtuje się olimpijski skład. Dlatego tegoroczny memoriał jest bardzo ważny dla Polskiej Siatkówki – mówi Jacek Kasprzyk, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. ** Program XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:** Piątek 9.07.2021

godz. 15.00* Tunezja – Egipt

godz. 18.00 Polska – Norwegia Sobota 10.07.2021

godz. 15.00 Norwegia – Egipt

godz. 18.00 Polska – Tunezja Niedziela 11.07.2021

godz. 13.00 Tunezja – Norwegia

godz. 16.00 Polska – Egipt * godziny początku meczu mogą jeszcze ulec zmianie ze względu na transmisję telewizyjną

