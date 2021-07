Trwają prace przy budowie nowoczesnego basenu przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie

- Basen przy ul. Matuszczaka powstaje w miejscu dawnej pływalni, którą dobrze pamiętam sprzed lat. Będzie pełnił funkcję rekreacyjną dla mieszkańców, będzie także profesjonalnym zapleczem treningowym dla sportowców - skoczków do wody, a także miejscem organizacji zawodów w skokach do wody.

Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana 19 maja 2020 r. Koszt to blisko 26 mln zł. Miasto stara się o zdobycie 12,5 mln zł dofinansowania tego zadania z budżetu państwa, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Artur Genrand z biura prasowego Urzędu Miasta dodaje, że obiekt przy Matuszczaka będzie spełniał zasady FINA obowiązujące podczas zawodów w skokach do wody. - Niecka basenowa będzie miała wymiary 25 m na 29 m i głębokość od 5,05m do 1,80 m oraz wieże do skoków z wysokości: 1m, 3m, 5, 7,5 m i 10 m, a także trampoliny 1 m i 3 m. Umożliwi to treningi Kadry Narodowej w skokach indywidualnych i synchronicznych.