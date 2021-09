Trzech nielegalnych imigrantów podróżowało w naczepie tira. Zostali zatrzymani w okolicach Jasła

- W wyniku szczegółowych sprawdzeń strażnicy graniczni ustalili, że młodzi imigranci składali wcześniej wnioski o status uchodźcy w Grecji oraz Rumunii. W trakcie rozmowy przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy ze Słowacji do Polski w ukryciu - dodaje mjr Pikor.

Badania lekarskie potwierdziły, że dwóch z nich ma po siedemnaście lat, a trzeci jest pełnoletni. Ustalono, że są to dwaj obywatele Afganistanu oraz Irakijczyk.

Pięcioosobowa rodzina z Turcji chciała wjechać do Polski z fałszywymi dokumentami

Jak wyjaśnili imigranci, do ciężarówki dostali się z pomocą grupy przestępczej działającej na terytorium Rumunii. Wyprawa z krajów pochodzenia na terytorium Unii Europejskiej kosztowała ich po ok. 10 tys. euro. Chcieli dotrzeć do Niemiec i tam się osiedlić.