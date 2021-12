Trzy medale rzeszowskich rolkarzy. Klaudia Hartmanis mistrzynią Europy, Janek Hul ze srebrem

- Mistrzostwa Europy zaliczam do bardzo udanych - mówi Klaudia, która w przeszłości zdobywała laury na największych imprezach na świecie. - Wróciliśmy do Polski z trzema medalami. To dla nas historyczny moment, bo zdobyliśmy pierwszy złoty medal mistrzostw Europy i po raz pierwszy wysłuchaliśmy hymn Polski na zawodach takiej rangi.