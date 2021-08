Trzymanie diety i spokój w hotelu, czyli Tour de Pologne na Podkarpaciu od kulis

Tegoroczny 78. Tour de Pologne zawitał do Podkarpacia we wtorek 10 sierpnia. Etap z Zamościa do Przemyśla był dla kolarzy bardzo wyczerpujący. Trasa liczyła ponad 200 km. Nie brakowało na niej wymagających wzniesień. Zaraz po przekroczeniu mety, zmęczeni zawodnicy kierowali się już do autokarów, które zawiozły ich do hoteli. Jedne ekipy zdecydowały się na przenocowanie się w Przemyślu, a inne – myśląc o starcie kolejnego dnia – zakwaterowały się w Sanoku. Jak ważnym dla sportowca aspektem są szczegóły, dotyczące nawet pobytu w hotelu mówił podczas transmisji telewizyjnej Bartosz Huzarski, były kolarz szosowy, a obecnie ekspert TVP Sport.