Tyle zdjęć zrobiły w ciągu roku podkarpackie fotoradary [LISTA]

Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń. To nadmierna prędkość obok wymuszenia pierwszeństwa jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w Polsce. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, w okresie od 1 kwietnia 2020 roku, do 31 marca 2021 roku policjanci aż 108 303 razy zatrzymali kierowców za przekroczenie prędkości .

Pierwsza z możliwości zakłada przyznanie się do winy i przyjęcie mandatu, lub jego odmowę, co skutkuje przekazaniem sprawy do sądu.

W drugim przypadku właściciel samochodu może podać dane osoby, która kierowała nim w chwili popełnienia wykroczenia i to do niej wówczas jest kierowane pismo z CANARD. Trzecia możliwość to odmowa wskazania kierowcy i przyjęcie kary w wysokości 500 zł, lub jej odmowa, co także skutkuje oddaniem sprawy do rozpatrzenia przez sąd. W przypadku mandatów za wykroczenia obowiązuje taki sam taryfikator, jak za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez policję.