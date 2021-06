U nas najłatwiej o prawo jazdy. Podkarpackie należy do regionów, w których zdawalność egzaminów jest najwyższa Norbert Ziętal

WORD z Podkarpacia znajdują się wśród tych, w których zdawalność egzaminów na prawo jazdy jest najwyższa. Krzysztof Kapica

Województwo podkarpackie należy do tych regionów w Polsce, w których najłatwiej jest zdać egzamin na prawo jazdy. To sprawia, że na egzamin do nas przyjeżdżają mieszkańcy innych województw. W Przemyślu zdają osoby choćby z Małopolski.