Uczniowie z Podkarpacia zbierają żywność dla potrzebujących. Akcję prowadzi Caritas Diecezji Rzeszowskiej

- Każdego dnia do naszej centrali przychodzą ludzie, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Proszą nas nie tylko o pomoc finansową, ale także o żywność. Taka zbiórka może być dla nich wielkim wsparciem

Od kilku dni chętni uczniowie oraz nauczyciele przynoszą do szkół artykuły spożywcze z długim terminem ważności, m.in. konserwy mięsne, płatki kukurydziane, ryż, cukier, olej, mąkę, dżemy, słodycze, kawę, herbatę itp. Po zakończeniu zbiórek zebrane produkty za każdym razem będą dostarczane do magazynu rzeszowskiej Caritas, skąd będą wydawane najuboższym. W akcję zaangażowane są Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas.

– W czasach przed pandemią, kiedy organizowaliśmy takie duże zbiórki żywności, to w samych sklepach w Rzeszowie w ciągu dwóch dni dyżury pełniło ok. tysiąca uczniów i wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas. Teraz – w związku z sytuacją pandemiczną – nie organizujemy takiej zbiórki w sklepach, ponieważ zwiększałoby to ryzyko zakażenia. Nie chcemy takiej sytuacji prowokować – dodaje.