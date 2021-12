Udaremniono próbę uprowadzenie jednego z podkarpackich przedsiębiorców. Do sprawy zatrzymano 5 osób [WIDEO]

Cel miał być jeden - zdobyć okup

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie dotarli do informacji, z której wynikało, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogą przygotowywać się do uprowadzenia mieszkańca województwa podkarpackiego. Cel tego przestępstwa miał być jeden – zdobyć okup. Aby to osiągnąć, na terenie Podkarpacia obserwowano miejsce zamieszkania potencjalnego pokrzywdzonego. Z zebranego materiału wynikało, że do planowanego przestępstwa zamierzano wykorzystać posiadaną już broń palną i elementy umundurowania policyjnego.

Policjanci dokładnie ustalili miejsca przebywania podejrzanych, których następnie zatrzymali.