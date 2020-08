Ukraińcy pracowali na czarno w Polsce, jako kierowcy kursowych autobusów. Na ślad firmy wpadli strażnicy graniczni z Medyki

- W wyniku kontroli legalności zatrudnienia potwierdzono, że kierowcy nie posiadali stosownych zezwoleń. Szef firmy świadomie ignorował przepisy regulujące zasady zatrudnienia obcokrajowców w Polsce

— informuje Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Wobec cudzoziemców zostaną wydane zobowiązania do powrotu na Ukrainę wraz z rocznym zakazem wjazdu do krajów Schengen. W stosunku do nieuczciwego pracodawcy zostanie sporządzony wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu kara nawet do 30 tys. złotych.