Ulanów. Policjanci zabezpieczyli w lokalu trzy nielegalne automaty do gier hazardowych

- W minioną niedzielę policjanci z wydziału kryminalnego we współpracy z funkcjonariuszami Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, sprawdzili niewielki budynek znajdujący się na terenie gminy Ulanów. Od jakiegoś czasu był on w zainteresowaniu niżańskich policjantów. Kiedy weszli do środka ujawnili 3 automaty do gier hazardowych