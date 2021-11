Ulica Myśliwska na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie będzie rozbudowana

Dodaje, że rozbudowa ul. Pogwizdowskiej i Myśliwskiej jest wpisana do tzw. kontraktów osiedlowych, które prezydent podpisywał z mieszkańcami w trakcie kampanii wyborczej.

Prace zakładają budowę brakującego chodnika przy ul. Myśliwskiej po południowej stronie drogi wraz z przebudową istniejących chodników (na długości ok. 651 m), poszerzenie jezdni ul. Myśliwskiej do szerokości 7 m, budowę dwóch zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowania z Pogwizdowską wraz z rozbudową Pogwizdowskiej na odcinku ok. 65 m, przebudowę skrzyżowania z Św. Huberta (na odcinku ok. 30 m), budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto budowę i przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań.