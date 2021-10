Ulicami Przemyśla przeszła procesja różańcowa w intencji Polski. "Bóg nie pragnie śmierci grzesznika, ale aby żył" [ZDJĘCIA]

- Jednocząc się na ulicach Przemyśla i polskich miast w intencji pokuty i wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, możemy odpowiedzieć wezwaniu płynącemu z Fatimy do nawrócenia i pokuty, a przez to wpłynąć na losy świata, ponieważ "Bóg nie pragnie śmierci grzesznika, ale aby żył". Ta pewność płynie bezpośrednio z objawień fatimskich, jak również z Pisma Świętego. Dlatego zachęcamy wszystkich do potężnej modlitwy, złożonej z różańcowych kropel, które z Jezusem i Maryją będą stawiać czoła fali zła, które toczy ten świat i Polskę