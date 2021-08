Unia Tarnów też lepsza w sparingu od SPR-u Stali Mielec [ZDJĘCIA]

- Do ligi coraz bliżej, a my ciągle mamy poważne problemy w obronie. To jest element, nad którym musimy najmocniej popracować - mówi Rafał Gliński, trener SPR-u Stali Mielec. - Są rzeczy, które mi się podobają, ale obrona to nasz największy problem.

Początek meczu był bardzo wyrównany, jednak między 20 a 25. minutą na 5 celnych trafień Unii, Stal zrewanżowała się tylko jednym i do końca pierwszej połowy utrzymywała się przewaga gości (12:16).

Po przerwie Stal próbowała odrobić straty, po kilkunastu minutach straty znacząco stopniały, ale kilka błędów spowodowało, że rywal odbudował ją na nowo i do końca spotkania nie dał sobie odebrać prowadzenia. Swoje trzy grosze do zwycięstwa Unii dołożył bramkarz Casper Liljestrand.

Przed Stalą ostatni test przed sezonem. 21-22 sierpnia w Mielcu odbędzie się Memoriał Antoniego Weryńskiego, w którym oprócz mielczan zagrają Padwa Zamość, Piotrkowinin Piotrków Tryb. i czeski zespół KH Koprivnice.