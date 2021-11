Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne - Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie zostało otwarte! [ZDJĘCIA]

Dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR, dyrektor Centrum zwracał uwagę, że to elitarne i wyjątkowe miejsce.

- Przepiękna arena sportowa spełniająca standardy światowe. Tu szlifowana będzie forma sportowa zawodników na różnym poziomie, od dzieci, młodzieży po wyczynowców walczących o najwyższe trofea. To również profesjonalny ośrodek badawczy wyposażony w aparaturę w większości przypadków stanowiącą złoty standard.

Prof. Wojciech Czarny, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej UR, inicjator i współtwórca Centrum dodał, że poza halą lekkoatletyczną znajdują się tu laboratoria: analizy ruchu i fizjologii wysiłku fizycznego oraz pracownie: psychologii i psychomotoryki a także analiz statystycznych. Profesjonalna hala obejmuje 200-metrową bieżnię okrężną 6-torową, 60-metrową bieżnię prostą 8-torową, rozbieg do skoku o tyczce, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do oszczepu, 2 mobilne skocznie do skoku wzwyż, 80-metrową bieżnię rozgrzewkową Jest też widownia dla 300 osób. Centrum to także część do odnowy biologicznej z saunami, hydromasażami, pomieszczenia do badań antydopingowych, szatnie, spikerka, pomieszczenie sędziowskie, magazynowy, miejsce obsługi technicznej, nowoczesna serwerownia. Powierzchnia budynku to ponad 7,3 tys. m kw., wysokość - 11,75 m, szerokość - ok. 100 m, długość - ok. 83 m.