Uniwersytet Rzeszowski dostał 3 mln zł na zakup onkologicznego spektrometra. Subwencję przekazał Przemysław Czarnek, Minister Edukacji

- Otrzymaliśmy dotację 3 mln zł na urządzenie spektralne, tzw. nanoIR. To jest spektrometr, który pozwala mierzyć, pozwala diagnozować z bardzo małego obszaru - powiedział fizyk prof. Józef Cybulski z Kolegium Nauk Przyrodniczych UR na poniedziałkowej uroczystości na terenie Uniwersytet Rzeszowskiego.

Subwencja jest przeznaczona na zakup aparatury do nanospektroskopii (nanoIR). Aparatura pozwoli naukowcom Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzić badania dotyczące obrazowania pojedynczych komórek nowotworowych uzyskiwanych od pacjentów.

- Prowadząc badania interdyscyplinarne z kolegami onkologami z naszego Colegium Medicum, m.in. prof. Chabrem, prof. Kaznowską, ale także z prof. Radziszewską z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i z kolegami z Instytutu Onkologii w Gliwicach, udało nam się, badając tkanki, znaleźć czynniki prognostyczne, które pozwalają oceniać stan leczenie po chemioterapii. Uzyskiwane wyniki były dość trudne do analizy, dlatego że one obejmowały duży obszar. Obejmowały komórki zdrowe i chore i jeszcze inne elementy, jakie znajdują się w tkance, a które de facto zakłócały tylko analizę spektralną - wyjaśniał trudne kwestie prof. Cybulski.

- Za pomocą tego urządzenia będziemy mogli mierzyć bezpośrednio komórki. Takie pierwsze wstępne badania przeprowadziliśmy z moimi współpracownikami w Karlsruhe. I ponieważ były one obiecujące, poprosiłem pana rektora o taki wniosek i ten wniosek znalazł uznanie. Mam nadzieję, że przyczyni się to do wybudowania uniwersyteckiego szpitala wraz z instytutem medycyny spersonalizowanej - dodał.