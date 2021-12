Uniwersytet Rzeszowski przechodzi na naukę hybrydową. Aż 233 szkoły i przedszkola w regionie z zawieszonymi zajęciami stacjonarnymi

- W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, po konsultacjach z działającym na uczelni zespołem ds. COVID -19, zdecydował o zmianie organizacji zajęć dydaktycznych - mówi dr Maciej Ulita, rzecznik prasowy UR, dyrektor Biura Rektora.

A to oznacza, że od 6 grudnia do 9 stycznia 2022 r. zajęcia będą odbywać się w sposób tradycyjny, czyli w kontakcie bezpośrednim lub zdalnie (przez platformę MS Teams). Uczelnia podała listę 29 kierunków (na 59 wszystkich), na których mogą się odbywać zajęcia stacjonarne. Wśród nich są m.in. archeologia, dietetyka, fizjoterapia, kierunek lekarski, jazz i muzyka rozrywkowa, wychowanie fizyczne, położnictwo, rolnictwo. To głównie te kształtujące umiejętności praktyczne. - Zarządzenie może być modyfikowane w zależności od sytuacji epidemicznej - zaznacza dr Ulita.