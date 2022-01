Uniwersytet Rzeszowski wraca do zajęć stacjonarnych w małych grupach. Pojawiły się sprzeciwy

Uniwersytet powiadomił, że od 10 do 30 stycznia zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w kontakcie bezpośrednim z wyłączeniem wykładów, w których grupy liczą 50 lub więcej osób. Jest to zatem powrót do sytuacji sprzed 6 grudnia. Aktualne harmonogramy zajęć są udostępniane na stronach internetowych danego kolegium.

Nie wszyscy z radością zaakceptowali ogłoszenie rektora. Narzekają studenci pracujący.

- Moja rodzina jest obecnie na kwarantannie, ale mnie akurat na szczęście skończy się ona przed dniem kolejnego, stacjonarnego kolokwium, na które będę musiał pokonać 250 km - napisał do nas jeden ze studentów.