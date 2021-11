Uniwersytet Rzeszowski zaprasza nauczycieli na bezpłatne studia podyplomowe z informatyki

Rekrutacja rozpoczyna się dziś i potrwa do 23 listopada. W tym roku akademickim planowane jest rozpoczęcie zajęć na trzech kierunkach. Pierwszy to „kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie nauczania informatyki”. - Przeznaczone są dla praktykujących zawodowo nauczycieli, pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania informatyki - mówi dr Maciej Ulita, dyrektor Biura Rektora, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Nauka zaplanowana jest w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki. Czas trwania: 3 semestry.

Kolejny kierunek to „doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki”. Adresowane są do nauczycieli, którzy posiadają już uprawnienia do nauczania informatyki w szkole, zdobyte wcześniej w uczelni wyższej lub na studiach podyplomowych. Czas trwania: 2 semestry.

W ofercie są też „doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” (klasy 0-3), mających podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi. Na zajęciach nauczyciele wypracują pełny zestaw scenariuszy i materiałów dla swoich zajęć. Czas trwania: 2 semestry.

Szczegółowe informacje i zapisy: podyplomowe.ur.edu.pl. Na pytania zainteresowanym odpowie Dział Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 8, telefony: 17 872 10 96, 17 872 11 48, mail: [email protected]