Uratowany w Rzeszowie kot Rurek przeszedł badania w lecznicy dla zwierząt [ZDJĘCIA]

Sprawa jego uwolnienia była o tyle skomplikowana, że rozcięcie ciepłociągu wiązałoby się z paraliżem energetycznym sporej części miasta. Zwierzę musiano najpierw zlokalizować przy użyciu specjalistycznej kamery. Potem zachęcić do wyjścia przez poszerzoną szczelinę.

W ostatnich dniach najgłośniejszą i medialną sprawą z Rzeszowa był mały kot, który utknął w rurze ciepłowniczej. Ktoś, przechodząc w pobliżu usłyszał przeraźliwe miauczenie. Zaalarmował służby i tak rozpoczęła się walka o życie czarno-białego kotka. We wtorek w końcu się udało się go wydostać z blaszanej pułapki. Zwierzak cudem przeżył, obecnie jest pod opieką weterynarzy i szuka nowego właściciela.

Został porzucony?

Zdaniem wolontariuszy Fundacji Felineus, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w akcji ratowniczej, zwierzę zostało prawdopodobnie porzucone na działkach, w sąsiedztwie rury ciepłowniczej.

- Nasze wolontariuszki sprawdzały Internet. W ciągu miesiąca nie było żadnych ogłoszeń dotyczących zaginięcia takiego zwierzęcia. Nikt odpowiedzialny, w momencie zaginięcia swojego pupila, nie zachowuje się bezczynnie, tylko szuka ulubieńca - powiedziała Wioletta Szajnar, prezes zarządu Fundacji Felineus.

Dodała, że zwierzę na pewno nie urodziło się na wolności. - Nie ma żadnej opcji, by w tak krótkim czasie tak oswoił się z ludźmi. Gdyby był to kot wolno żyjący, inaczej zachowywałby się w chwili zagrożenia, prawdopodobnie zostałby w rurach. Nie dałby się wyciągnąć i nie wyszedłby do ludzi - stwierdziła Szajnar.