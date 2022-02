Urząd Miejski w Przemyślu dostarcza decyzje podatkowe i ostrzega przed oszustami

- Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada adresata, jeśli ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi

Decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości urzędnicy będą roznosić do końca lutego. Codziennie od poniedziałku do piątku oaz w weekendy.

- Do końca roku wyremontujemy ukraiński odcinek kolejowej linii 102 - zadeklarował Oleksandr Kubrakov, minister infrastruktury Ukrainy. Linia 102 prowadzi z Przemyśla na Ukrainę do Chyrowa i dalej już…

- Doręczyciele - pracownicy urzędu miejskiego, nie przyjmują żadnych pieniędzy od adresatów decyzji podatkowych. Jeśli ktoś będzie żądał pieniędzy, to jest to osoba podszywająca się pod urzędnika - przestrzega magistrat.

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego ul. Wodna 11, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15, we wtorki od godz. 7.30 do godz. 18.