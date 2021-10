Usiłowali się włamać i na krótko zabrali samochód. 13 i 16-latek spod Przemyśla wpadli przez film w Internecie

Po raz pierwszy nastolatkowie weszli na teren jego zakładu, wsiedli do pojazdu, który był zaparkowany przed budynkiem warsztatu i jeździli po posesji. Za drugim razem, pojazd stał zaparkowany już w budynku, więc 13-latek wszedł do środka budynku przez okno, wypychając płytę pilśniową i wraz z 16-latkiem wyjechał pojazdem na drogę publiczną. Młodzieńcy wówczas jeździli po sąsiednich wioskach, odwiedzając swoich znajomych, a po ok. dwu godzinach wrócili i zaparkowali pojazd w taki sam sposób, jak był zaparkowany przez właściciela. 13 października wrócili po raz trzeci na teren warsztatu i 13-latek wszedł, jak poprzednio przez okno do budynku, lecz tym razem nie było kluczyków w stacyjce, dlatego próbował odpalić samochód na „ostro”, niszcząc przy tym elementy pojazd. Wówczas nie udało im się ponownie użyć samochodu.