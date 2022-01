Ustawa podpisana. Będą odszkodowania dla osób z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Jak wygląda sytuacja covidowa na Podkarpaciu?

Niezależnie też od uzyskanego świadczenia z funduszu, osoba, która zdecyduje się na złożenie pozwu przed Skarbem Państwa o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu, ma prawo do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

Wysokość odszkodowania zależeć będzie przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu, nie krótszym jednak niż 14 dni. Maksymalna kwota odszkodowania to 100 tys. zł i zostanie ona wyłączona z opodatkowania. O świadczenie będzie można się ubiegać, gdy odczyn wystąpił w wyniku szczepienia przeciw COVID-19 po 26 grudnia 2020r. i po każdym innym szczepieniu ochronnym przyjętym od 1 stycznia 2023r.

Za złożenie wniosku o wypłatę świadczenia kompensacyjnego będzie trzeba zapłacić. Jednorazowa opłata to 200 zł. Jeśli opiniująca wniosek komisja podejmie decyzję o przyznaniu pacjentowi odszkodowania, ta opłata zostanie zwrócona. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie dwa miesiące, co zapewni szybkie ustalenie prawa do świadczenia i jego szybką wypłatę.