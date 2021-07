Utalentowana rozgrywająca Julia Bińczycka zagra w Developresie Rzeszów

Julia, to reprezentantka Polski U20 i zawodniczka Enei Energetyka Poznań, będzie w Developresie zmienniczką Katarzyny Wenerskiej. Ten duet ma odpowiadać za rozegranie w nowym sezonie, gdyż ta, która miała być podstawową zawodniczką na tej pozycji Marta Krajewska, jest kontuzjowana i nie zagra przez co najmniej kilka miesięcy.

Dla Bińczyckiej oznacza to spory skok w karierze. Siatkarka zaczynała ostatni sezon jako juniorka i zawodniczka 2-ligowa. Była w kadrze 1-ligowego zespołu Enei Energetyka Poznań, ale przez większość sezonu była tylko zmienniczką podstawowej Izabeli Klekot. Częściej grała w drugiej drużynie w 2 lidze. Dopiero w końcówce ostatniego sezonu zaczęła dostawać więcej minut w pierwszym zespole. Niedawno odwiedzała Podkarpacie, bo jej zespół rywalizował w fazie play-off 1 ligi zarówno ze Stalą Mielec (półfinał), jak i San-Pajdą Jarosław (o 3. miejsc).

Julia w nagrodę za świetny występ została włączona do programu Red Bull „Siatkarskie Skrzydła”. To program dedykowany wyróżniającym się siatkarkom i siatkarzom, którzy występowali w finałach mistrzostwa Polski juniorek i juniorów. Gwarantuje on opiekę medyczną, sprawdzającą ich wydolność, mobilność i psychomotorykę. Na ich podstawie siatkarze i siatkarki wraz ze sztabem szkoleniowym PZPS oraz klubowymi trenerami będą mogli jeszcze efektywniej wykorzystać wrodzone parametry i dobrać indywidualne ćwiczenia zwiększające sprawność fizyczną oraz poprawić możliwości organizmu.