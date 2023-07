Utrudnienia w ruchu 30.07.2023 w woj. podkarpackim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Redakcja Wiadomości

Informacje o utrudnieniach drogowych w podkarpackim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Które drogi w województwie podkarpackim 30.07.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 77a, msc. Racławice, skrzyżowanie/rondo z DW878 (16. km na odc. 0,2 km) W dniach 01.08.2023 - 05.08.2023r prace polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej ronda i dojazdów prowadzone będą w obrębie ronda w m. Racławice (skrzyżowanie z DW878) od km 16+250 do km 16+500. Z uwagi na charakter robót, konieczne jest wprowadzenie zmiany kierunku jazdy pojazdów na rondzie za pomocą wprowadzenia ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie (w godz. 5-21) oraz sygnalizacji świetlnej (w godz. 21-5).W związku z zamknięciem wlotów na rondo od strony DW 878 wyznaczono objazdy:1) Ruch pojazdów od strony Rzeszowa zostanie przekierowany na rondzie w m. Nisko przez miejscowości Racławice oraz Wolina do drogi S19 do węzła Rudnik nad Sanem.Następnie drogą ekspresową S19 na odcinku od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Zdziary.2) Ruch od strony Lublina będzie odbywać się analogicznie tą samą trasą..