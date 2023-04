Uwaga jadący w Bieszczady! W piątek protest na rondzie w Lesku. Potrwa do godz. 19

Będzie to już czwarty protest z kolei. Tym razem może być bardzo dotkliwy, gdyż już dzisiaj w Bieszczady mogą jechać turyści, którzy długi weekend chcą spędzić w naszych górach. Atmosfera na drodze może stać się napięta.

- Protest jest oficjalnie zgłoszony i mamy prawo go przeprowadzić - tłumaczy sołtys. - W szczególnych przypadkach będziemy informować jak skorzystać z objazdu, natomiast resztę kierowców zapraszamy na Orlen na kawę lub do "Słodkiego domku" na ciastko, by w miłej atmosferze przeczekali ten czas.

Protest rozpocznie się o godz. 16 przy świetlicy w Huzelach, następnie zgromadzeni przejdą na rondo w Lesku, które będzie zablokowane do godz. 19. Jeśli możecie to wybierzcie się w Bieszczady o takiej porze, by nie stać w korku, który utworzy się w tym czasie.