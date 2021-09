Uwaga kierowcy! Złodzieje kradną "na koło". Na czym polega ta metoda? Grzegorz Anton

Coraz bardziej popularna wśród złodziei w Polsce jest metoda „na koło”. Co prawda na Podkarpaciu jeszcze nie odnotowano takiego przypadku, ale jak twierdzą policjanci, to tylko kwestia czasu, kiedy i u nas zacznie dochodzić do tego typu kradzieży. A straty są ogromne, bo ludzie tracą dziesiątki, a czasem i setki tysięcy złotych. Na czym polega ta metoda?