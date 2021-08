Uwaga na fałszywe SMS-y od PGE. Oszuści wezwali do zapłaty 3,46 zł, a ukradli z konta 1000 złotych

Po zakończeniu operacji, mężczyzna zalogował się do swojego konta bankowego i wtedy zorientował się, że zostały wykonane z niego 3 przelewy na łączną kwotę 1000 złotych. Wówczas pokrzywdzony zorientował się, że padł ofiarą oszustwa i sprawę zgłosił policji.

Nieświadomy podstępu mężczyzna postanowił ten niewielki dług uregulować, tym bardziej, że do SMS-owej wiadomości załączony był link. Po kliknięciu w niego nastąpiło przekierowanie na zakładkę płatności z dalszymi instrukcjami postępowania.

Nie jest to pierwszy przypadek oszustwa na PGE. Policjanci ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod największego w kraju dostawcę energii, którzy za pośrednictwem wiadomości SMS, wzywają do uregulowania zaległości w kwocie kilku złotych. Przesyłają link do szybkiej płatności i jak się później okazuje, z konta osób pokrzywdzonych znikają pieniądze. Dlatego policjanci apelują o ostrożność i rozwagę.