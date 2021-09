Uwaga! Na Podkarpaciu znów naciągają seniorów na książki telefoniczne

- Jakiś czas temu moja mama została zastraszona, dlatego zapłaciła za zupełnie niepotrzebną książkę telefoniczną 55 zł. Takie telefony otrzymują także nasze sąsiadki – opowiada Pani Klaudia.

Jak wygląda tego typu oszustwo?

Telemarketer z nieuczciwej firmy dzwoni do osób widniejących w książkach telefonicznych, bo numery stacjonarne zwykle należą do starszych osób. Sprytnie prowadząc rozmowę wyłudza adres seniora, a następnie pyta czy ten chce książkę telefoniczną. Starsze, skołowane osoby zwykle zgadzają się, a wówczas momentalnie telemarketer kończy połączenie. A kilka dni później, do domu seniora przyjeżdża „kurier” z książką.

– To nie są znane firmy kurierskie, tylko tak naprawdę nie wiadomo, kto to jest – zaznacza pani Klaudia.

Gdy senior nie chce zapłacić, „kurier” zaczyna straszyć karami rzędu kilkuset złotych, nasłaniem komornika itp. Są bardzo napastliwi i zastraszeni seniorzy zwykle płacą za niepotrzebną im książkę. Niekoniecznie telefoniczną, bo wciskane im są także - w identyczny sposób - np. publikacje o tematyce katolickiej.