Uwaga! Przestępcy zaatakowali falą fałszywych SMS-ów o rzekomej paczce zatrzymanej przez celników. Chcą ukraść nasze pieniądze

"Twoja paczka zostala zatrzymana przez sluzby celne" - SMS-y o takiej treści otrzymało w ostatnich dniach wielu mieszkańców Przemyśla, ale również innych miast na Podkarpaciu i w Polsce. Ostrzegamy, to oszustwo. Przestępcy chcą dotrzeć do naszych kont bankowych i ukraść z nich pieniądze.

SMS-y o rzekomej paczce wysłanej przez służby celne trafiają do mieszkańców Przemyśla i województwa podkarpackiego od kilku dni. Wysyłane są z różnych, dziewięciocyfrowych numerów telefonów. Po treści "Twoja paczka zostala zatrzymana przez sluzby celne" (pisownia oryginalna, bez polskich liter-przyp. red) jest aktywny link. W żadnym razie nie wolno w niego klikać. Jeżeli to zrobimy, jesteśmy przenoszeni do strony, która jest łudząco podobna do witryny jednej z firm kurierskich, np. DHL czy FedEx. Jest to jednak tylko działanie pozorne, dla zmylenia naszej czujności. Przestępcy w tym czasie automatycznie zainstalują na naszym smartfonie aplikację z groźnym oprogramowaniem. Celem oszustów jest atak na nasze konta bankowe i kradzież pieniędzy.

Przed takimi wiadomościami ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. - SMS zawiera informację o zatrzymaniu paczki/przesyłki. W rzeczywistości to kampania phishingowa, która ma na celu wyłudzenie środków pieniężnych. Ostrzegamy: wiadomość zawiera link do strony, która ma na celu wyłudzenie środków pieniężnych. Nie należy otwierać linków z takiej wiadomości, ani na nią odpowiadać - informuje mł. asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

W poniedziałek pojawiła się również inna odmiana SMS. "Paczka w KOA01M czeka do 20/04. Pozniej wroci do Nadawcy. Kod: (tutaj jest link do złośliwej aplikacji)". Następnie podany jest link do rzekomego kodu QR. Oczywiście, również nie należy klikać w linki. Warto zwrócić uwagę, że także w tym przypadku oszust nie stosuje polskich liter. Jeżeli kliknęliśmy w link, to istnieje groźba, że na naszym smartfonie zainstalował się FluBot. To bardzo groźny wirus malware dla użytkowników androida, czyli systemu, na którym pracuje większość smartfonów używana w Polsce. FluBot wykrada numery telefonów z książki adresowej smartfona zaatakowanej osoby, a następnie rozsyła dalej SMSy atakując użytkowników z naszej skrzynki kontaktowej.

Co robić, jeżeli otrzymaliśmy takiego SMS'a? Na razie nie ma powodów do paniki. Wystarczy go skasować. Nawet otwarcie takiego SMS, oczywiście bez kliknięcia w link, nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. Gorzej, jeżeli ktoś, choćby z ciekawości, kliknął w link.

- Jeśli zainstalowałeś tę aplikację, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim bankiem (z innego telefonu) - radzi KAS.

Jeżeli faktycznie oczekujemy przesyłki z kraju trzeciego, najczęściej są to zakupy w Chinach, i nasza przesyłka została zatrzymana przez służby celne, to otrzymamy o tym oficjalne powiadomienie. Będzie to list polecony. KAS nie wysyła w takich przypadkach SMS-ów czy np. wiadomości przez komunikatory internetowe typu What's Up czy Messenger. - W przypadku zatrzymania przesyłki do kontroli celno-skarbowej, Poczta Polska wysyła do odbiorcy zawiadomienie. Zawiadomienie jest wysyłane pocztą tradycyjną w formie listu poleconego. W takim zawiadomieniu odbiorca przesyłki jest poinformowany, w jaki sposób powinien się skontaktować się z Oddziałem Celnym Pocztowym w Przemyślu (tylko i wyłącznie poprzez podany adres e-mail: poczta.oc.przemysl@mf.gov.pl). Zawiadomienie zawiera także numer księgi magazynowej, na który należy się powołać w dalszej korespondencji z oddziałem celnym - informuje E. Chabowska.

TO MUSISZ WIEDZIEĆ: Tak próbują cię oszukać! Poznaj najczęstsze sposoby oszustów na wyłudzenie twoich danych i kradzież pieniędzy:

CZYTAJ TEŻ: Uwaga, nowa metoda oszustów! Podszywają się pod klientów platform sprzedażowych Allegro, OLX ZOBACZ: Phishing – przestępstwo XXI wieku. Na czym polega metoda oszustwa?