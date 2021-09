Uwaga! TVN: Monika miała 2,5 roku, kiedy została brutalnie pobita. Dziś ma 17 lat i porusza się na wózku [WIDEO]

- Dobrze pamiętam, co mi zrobili rodzice. Ale nie potrafię pojąć, czemu mnie pobili – mówi dzisiaj Monika Wawrzyńczak.

Dziewczyna niemal całe swoje życie spędziła bez rodziny. Od drugiego roku życia domem dla niej były najpierw szpitale, potem przez prawie 9 lat zakład opiekuńczo-lecznicy. Po osiągnięciu pełnoletności miała trafić do domu pomocy społecznej. Nie stało się tak, bo na swojej drodze spotkała osoby, które postanowiły zmienić jej życie. Jedną z nich była wolontariuszka w zakładzie opiekuńczym, która znalazła dla Moniki rodzinę zastępczą.

- Miała 9 lat, kiedy ją poznałam, coś się zadziało takiego, że czułam, że to spotkanie, to nie jest przypadek – mówi Barbara Kłaniewska, była wolontariuszka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu. I dodaje: - Na szczęście usłyszałam, że jest ogromna szansa, żeby tej dziewczynce pomóc i być może, choć w taki sposób, wynagrodzić jej to straszne cierpienie, którego doznała jako dwulatka. Dziś mogę powiedzieć, że w życiu warto wierzyć i nie poddawać się. Cuda naprawdę się zdarzają.