V Charytatywny Cross PGE Energia Odnawialna na Wyspie Energetyk już w sobotę

To wyjątkowy bieg, gdyż jako jeden z nielicznych w Polsce odbywa się na wyspie położonej na Jeziorze Solińskim. Dochód z imprezy w całości zostanie przekazany na pomoc dla Magdy Kowalczyk z bieszczadzkiego Bukowca, która walczy o powrót do zdrowia po wypadku samochodowym. Magda ma 24 lata, w grudniu 2020 roku ucierpiała w wypadku samochodowym, spowodowanym przez pijanego kierowcę. W wypadku zginęli rodzice Magdy, a ona sama, w stanie krytycznym trafiła do szpitala, na oddział intensywnej terapii. Lekarze zdiagnozowali u niej m.in.: złamanie kości udowej i żebra, pękniętą miednicę, obrażenia wielonarządowe, stłuczenia płuc, które nie pozwalały na samodzielne oddychanie oraz uraz mózgu. Teraz Magda walczy o powrót do zdrowia.

Zebrane pieniądze pozwolą na częściowe sfinansowanie wielomiesięcznego leczenia i rehabilitacji Magdy. Organizatorzy biegu liczą na gorące serca biegaczy, co pozwoli pobić zeszłoroczny rekord zbiórki. Dzięki ofiarności uczestników IV Charytatywnego Crossu PGE Energia Odnawialna, na leczenie chorego Dawida Radziejewskiego, wicemistrza świata i mistrza Polski w nordic walking z 2009 roku, udało się zebrać ponad 20 tys. zł.