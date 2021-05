Vaclav Milik, żużlowiec Cellfast Wilków Krosno: Prapradziadek był Vaclav, pradziadek, dziadek, mój tato, ja. Mój syn też jest Vaclav

Tak, czekałem. Nie wiedziałem, gdzie ostatecznie wyląduję. Okazało się, że w Krośnie potrzebowali pomocy. Długo się nie zastanawiałem, bo chciałem jeździć. Dla mnie było bardzo ważne, żeby nie przespać tego sezonu. Brakowało mi już zawodów. Trafiłem do Krosna i jestem bardzo zadowolony. Naprawdę solidnie przepracowałem okres przygotowawczy, świetnie się czuję. Miałem już kilka wypadków w tym sezonie, leżałem w Gdańsku i w Krośnie. Przeanalizowałem je i nie chcę mi się już za bardzo upadać w tym roku na tor. Było to spowodowane, tym że miałem za mało jazdy. Ostatnio było trochę treningów, zawodów i na pewno będzie lepiej. Wiem, że będę robił punkty i będę jeździł, a nie siedział na ławie. Jak dostaję szansę występów, to staram się ją wykorzystywać. Jestem przekonany, że będzie coraz lepiej i moje wyniki będą coraz lepsze. Na razie, po ostatnim upadku, korzystam z rehabilitacji, bo trochę naciągnąłem sobie bark. Czuję się już lepiej, ale jeszcze będę brał zabiegi.

Bardzo dobre. Jak przyszedłem do Wilków to wszystko wygraliśmy, czyli jest super. Czuje się świetnie, w klubie jest młoda ekipa, wszyscy się znamy, są fajni działacze. Czekamy jeszcze na kibiców, bo słyszałem, że w Krośnie są świetni kibice. Cieszę się, że będą wracali na stadiony; bez nich jest smutno. Żużel jest dla kibiców do oglądania na żywo, a nie przed telewizorami. Myślę, że to będzie dobry sezon dla mojej drużyny i dla mnie. Ostatnio nie wiodło ci się najlepiej. Wrocław, Rybnik, kontrakt warszawski w Zielonej Górze. Czekałeś na oferty?

Liczyłem na start w SEC Challenge, ale nie uczestniczyłem z powodu kontuzji w zawodach i w Pardubicach pojedzie za mnie Josef Franc. Może dostanę dziką kartę. Liczę na awans do Challengu o Grand Prix. Pojadę w rundzie kwalifikacyjnej w Gorican. Lata lecą, fajnie by było pojeździć z zawodnikami z najwyższej światowej półki. W tamtym roku się nie udało, może teraz się powiedzie.

Ile lat jeździsz w Polsce? Jedenaście. Kawał czasu. Może jeszcze dobrze nie mówię po polsku, ale staram się. Podoba mi się język polski . Jak przyjeżdżam do domu, to łapię się, że już nawet myślę po polsku.

Pewnie, rodzina żużlowa nie jest znowu taka duża, zresztą parę latek już na żużlu jeżdżę. W Krośnie jest bardzo fajna ekipa, chłopaki są ambitni. Widać, że dobrze się zgraliśmy ze sobą. Jest dobry team. Jestem wesołym, kontaktowym człowiekiem, co w żużlowym gronie jest bardzo potrzebne. Są fajni ludzie. Nie ma sensu się denerwować, bo jak się człowiek denerwuje , to z reguły źle na tym wychodzi.

Jak to jest z wami Vaclavami w rodzinie Milików. Każdy chłop to Vaclav. Skąd taka tradycja?...

No tak, to już szóste pokolenie. Prapradziadek był Vaclav, pradziadek, dziadek, mój tato, ja i teraz mój syn też jest Vaclav. Zapowiedziałem, że jak będę miał syna, to się nie wyłamię. Dotrzymałem słowa. Przechodzi to z ojca na syna. Podobnie jak rolnictwo w naszej rodzinie. Uprawiamy pszenicę, kukurydzę i parę hektarów ziemniaków.



Jak jesteś w domu to siadasz na ciągnik i robisz w polu?...

Tak, we wszystkim pomagam tacie. Lubię to, od najmłodszych lat to robiłem, z przyjemnością siadam na traktor.