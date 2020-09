Vademecum Kibica SPR Stali Mielec. Jaki będzie cel drużyny w nowym sezonie PGNiG Superligi? [KADRA, TRANSFERY, TERMINARZ, ANALIZA]

Popularnego „Miśka” w Mielcu już jednak nie ma. Latem postanowił skorzystać z oferty Energi MKS-u Kalisz i od tego sezonu reprezentować będzie już dla drużyny z województwa wielkopolskiego. Musiał odejść, bo był rozczarowany miejscem mieleckiej drużyny, które od lat ani trochę nie drgnęło. Dwa lata temu była to walka do ostatnich sekund o utrzymanie, a w poprzednim mogło być tak samo, ale na sezon został zakończony przedwcześnie ze względów znanych dla wszystkich.

Rzadko kiedy zdarza się, by od kołowego zależało tak dużo. Zawsze kiedy mówimy o gwiazdach w zespołach piłki ręcznej najczęściej wskazuje się rozgrywających, bo od nich najwięcej zależy. Zdarza się również wskazywać skrzydłowych, bo to oni często zdobywają najwięcej bramek. Tymczasem, gdy w Mielcu ktoś pytał o najważniejszą postać SPR Stali wszyscy zgodnie wskazywali na Piotra Krępę, kołowego.

Jaka będzie więc SPR Stal Mielec w nowym sezonie? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, bo o celach w klubie nikt głośno nie chce mówić. Oczywiście wiadomo, że przede wszystkim trzeba będzie się bezpiecznie utrzymać. W tym sezonie gra się tylko sezon zasadniczy, nie będzie więc marginesu błędu w postaci fazy play-out.

Będzie to więc sezon zagadkowy. Również zagadką jest forma zespołu, bo choć ten sensacyjnie (po karnych) pokonał Wisłę Płock, to we wszystkich pozostałych sparingach trzeba już było przełknąć gorycz porażki. Oby już w samej lidze było dużo lepiej.

Podstawy ku temu są, bo tuż przed startem ligi udało się jeszcze wzmocnić rozegranie. Marek Monczka powinien zdecydowanie wzmocnić siłę rażenia mieleckiego zespołu z drugiej ligi.

Kadra SPR Stali Mielec:

Bramkarze: Goran Andjelić, Tomasz Wiśniewski, Krystian Witkowski.