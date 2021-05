VII Festiwal Biegu Rzeźnika rozpoczyna się w Bieszczadach. Setki kilometrów do przebiegnięcia w 9 dni

Trwa ostatnie odliczanie do VII Festiwalu Biegu Rzeźnika, który w najbliższy weekend rozpocznie się w Bieszczadach. Festiwal to nie tylko legendarny Bieg Rzeźnika, ale również 4 inne biegi, na dystansach od 10 do ponad 100 kilometrów! Festiwal to dla uczestników szansa na 9 dni dobrej zabawy na świeżym powietrzu, sportowej rywalizacji, ale też biegowej turystyki, która z roku na rok zyskuje nowych zwolenników.

Dzięki dostosowaniu programu Festiwalu do obecnie panujących regulacji i organiczeń epidemiologicznych, organizatorzy dają aż 9 dni, podczas których Uczestnicy będą mogli wystartować w wybranym przez siebie biegu, unikając tym samym tłumów i zachowując maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Tegoroczny Festiwal to również dwie konkurencje specjalne: Mały Szlem, do którego wlicza się Dycha na Jeleni Skok, Rzeźniczek oraz Rzeźnik SKY oraz Wielki Szlem, w którym oprócz tych trzech biegów jest jeszcze Rzeźnik Ultra. Na Biegaczy, którzy z sukcesem ukończą te konkurencje czeka wyjątkową nagrodę – charakterystyczna statuetkę...z charakterystycznymi dzikami.